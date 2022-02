La Giamaica al gigante chiude un minuto dopo Odermatt

Se davanti alla tivù questa mattina stavate guardando una discesa di sci alle Olimpiadi e avete esclamato: “Scendo più veloce io!”, forse – per una volta – avete avuto ragione se in quel momento stava gareggiando il giamaicano Benjamin Alexander. Lo sciatore nato nel Regno Unito ma concorrente sotto la bandiera dell’isola caraibica, da dove proviene suo padre, è alla sua prima esperienza olimpica e per la prima volta porta la Giamaica in una gara di sci alpino.