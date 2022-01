L’OTR Bellinzonese e Alto Ticino sponsorizza TiSki

Gli eventi della stagione

Andrea Rinaldi, Vicepresidente di TiSki e promotore di questa nuova collaborazione, ha sottolineato che “questa importante sinergia permetterà a TiSki di consolidare la propria presenza sul territorio dell’Alto Ticino migliorando radicalmente la propria immagine in vicinanza alla base: le nostre stazioni invernali sono il nostro vivaio di casa e con i nostri 50 Sci Club non smettono mai di fornire talenti al movimento cantonale. È una grande opportunità in un concetto moderno di promozione, dallo sport amatoriale a quello di prestazione, e che coinvolge tutti i livelli di attività TiSki. Ci tengo dunque a ringraziare tutti gli attori coinvolti in questo progetto.” L’entusiasmo della federazione è condiviso anche dall’OTR Bellinzonese e Alto Ticino che, come ha dichiarato il Direttore Juri Clericetti, “è fiera di sostenere le attività invernali collaborando con TiSki, che permetterà di rinforzare la promozione turistica, di creare delle importanti sinergie per il territorio e di sostenere in modo attivo le stazioni sciistiche della regione”.