L’ACB festeggia il ritorno il Challenge League

La società dell’AC Bellinzona comunica che questo sabato 28 maggio invita tutti i tifosi a celebrare il ritorno della squadra in Challenge League. In occasione dell’ultima partita di campionato, in cui sfiderà il Chiasso l’ACB “ha deciso di organizzare un momento di celebrazione per salutare la fine di questo campionato e dare il benvenuto alla prossima stagione in Challenge League. Subito dopo il termine della partita, a cominciare dalle ore 18:00, sarà possibile fermarsi nel piazzale dove presenzieranno i municipali della Città di Bellinzona, i membri della Prima Squadra e tutte le persone che hanno permesso all’ACB di raggiungere questo importante obiettivo.”