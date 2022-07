Kris Bennett è un nuovo “razzo”

Kris Bennett è un nuovo giocatore del Lugano. La società bianconera ha ingaggiato il 26enne canadese con un contratto valido per la stagione 22/23. Il giocatore sarà messo a disposizione dei Ticino Rockets, con la possibilità di richiamarlo a Lugano in caso di necessità. Lo ha comunicato l’Hockey Club Lugano. “Kris è un giovane interessante che può segnare molte reti. I Ticino Rockets devono diventare una squadra in grado di qualificarsi per i playoff per aumentare il loro livello di competitività e aiutare i nostri prospetti a crescere e svilupparsi”, ha detto il DS bianconero Hnat Domenichelli.