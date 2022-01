Juho Markkanen al Lugano fino al termine della stagione

L’Hockey Club Lugano ha trovato un accordo con il club della massima lega finlandese del SaiPa Lappeenranta per il prestito fino al termine del campionato 2021/22 del portiere Juho Markkanen.

Nato il 6 aprile 2002 a Edmonton (Canada), Juho Markkanen è figlio di Jussi Markkanen, già estremo difensore degli Edmonton Oilers, dei New York Rangers, della Nazionale finlandese e negli anni tra il 2009 e il 2013 dello Zugo. Per questa ragione Juho possiede una licenza svizzera e non andrà dunque ad intaccare il contingente di giocatori stranieri.