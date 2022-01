In Francia obbligo vaccinale per gli atleti ospiti

Tutti gli atleti sportivi, professionisti o dilettanti, che arrivano in Francia per una competizione - come avverrà a breve per il torneo delle Sei Nazioni di rugby - dovrà essere vaccinato per entrare in un impianto sportivo. Lo ha appreso l’agenzia Afp da fonti del governo.

La regola in Francia è stata chiarita dopo le affermazioni della settimana scorsa da parte della ministra dello Sport, Roxana Maracineanu, che aveva lasciato immaginare l’esistenza di una “bolla” per i tennisti del Roland-Garros che avrebbe consentito di ricevere sportivi non vaccinati che arrivano dall’estero, come nel caso di Djokovic. Attualmente, precisa invece il governo, non è necessario essere vaccinato per entrare in Francia ma il pass vaccinale (super green pass) si applicherà a chiunque entri in un impianto aperto al pubblico.