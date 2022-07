Il Lugano ne prende quattro dall’Inter

È diventata un classico delle amichevoli precampionato sul Ceresio. Parliamo dell’incontro tra Lugano e Inter che questa sera è andato in scena a Cornaredo. I padroni di casa sono stati sconfitti 4-1 in quella che è l’ultima amichevole prima del debutto in campionato contro il Sion. Nulla ha potuto, quindi, la squadra di mister Croci-Torti, contro la blasonata avversaria. In rete per i nerazzurri sono andati D’Ambrosio, Martinez (doppietta) e Correa, mentre il gol della bandiera bianconera è stato firmato da Casciato.