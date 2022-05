Il Liverpool vince la FA Cup

Il Liverpool ha vinto l’ottava FA Cup della storia. Agli uomini di Klopp non sono bastati 120 minuti di gioco nella finale contro il Chelsea, che si è chiusa sullo 0-0 dopo i tempi supplementari. I reds sono riusciti ad importsi 6-5 nella fase di penalty.

La squadra inglese è inoltre ancora in corsa per la vittoria del campionato e della Champions League: sfiderà in finale il Real Madrid. Tuttavia, a destare preoccupazione, è un infortunio che ha costretto Mohamed Salah a lasciare il campo dopo 30 minuti questa sera.