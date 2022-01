Il Governo australiano: “Djokovic torni a casa”

A poche ore dell'udienza sulla validità o meno della certificazione anti covid di Novak Djokovic per entrare in Australia e partecipare agli Australian Open, il tribunale di Melbourne ha pubblicato la risposta che il governo australiano porterà in aula, nella quale si sottolinea che Nole “non è vaccinato”.

In essa viene puntualizzato che non esistono garanzie di ingresso da parte di un non cittadino australiano nel Paese. Esistono infatti criteri per l'ingresso e ragioni per cui il visto può essere annullato o rifiutato e il Ministro dell'Interno ha il potere di verificare le prove e di cancellare il visto. In conclusione, si legge nel documento, la domanda di Novak Djokovic deve essere rifiutata.