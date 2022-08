Il Belli trionfa in extremis

Un sali e scendi di emozioni per il Bellinzona, andato quest’oggi in scena al Rheinpark di Vaduz. Dopo un ottimo primo tempo, in cui i granata sono riusciti a portarsi in vantaggio di due reti (Manis e Pollero, al 19’ e al 34’), durante la seconda frazione di gioco i ragazzi di Sesa hanno dovuto faticare parecchio, dal momento che il Principato è riuscito a recuperare arrivando al pareggio.