Tim Heed in biancoblù per due stagioni

Difensore destro cresciuto nel settore giovanile del Södertälje, Heed (182 cm x 84 kg) ha esordito nel massimo campionato svedese nella stagione 2009/2010. Successivamente ha indossato le maglie del Växjö Lakers, dei Malmö Redhawks e dello Skellefteå, collezionando un totale di 104 punti (26 gol e 78 assist) in 244 presenze. Con lo Skellefteå ha conquistato il titolo di campione svedese nel 2013/2014 e disputato due finali nelle due stagioni successive. Nella stagione 2014/2015 è risultato il difensore con il maggior numero di reti ed è stato nominato difensore dell’anno del massimo campionato svedese. Draftato nel 2010 dagli Anaheim Ducks, nel 2016 ha firmato il suo primo contratto in NHL con i San José Sharks. Con la franchigia californiana, Heed ha collezionato 29 punti in 108 presenze e altri 74 punti in 84 presenze con il farm team in AHL, i Barracuda di San José.