Simion e Malgin positivi al Covid

Due giocatori della Nazionale svizzera di hockey sono risultati positivi al coronavirus: Denis Malgin e il ticinese Dario Simion sono sotto controllo medico in una stanza di isolamento vicino al Villaggio Olimpico. Lo fa sapere Swiss Ice Hockey in una nota. Potranno terminare l’isolamento non appena risulteranno due volte negativi al test, in un intervallo di 24 ore.