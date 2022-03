McSorley vince nella «sua» Ginevra

Nel primo terzo si fa preferire il Ginevra, ma è Thürkauf ad andare vicinissimo al gol. In inferiorità numerica rete di Arcobello. Lugano unito, lucido ed efficace. Raddoppia Loeffel dalla blu, gol annullato per disturbo di Morini. Miracolo di Descloux su Carr. Nelle battute conclusive pareggio di Vatanen in superiorità numerica.