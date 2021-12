Lugano, un punto in casa della capolista

Si ferma a cinque il filotto di vittorie consecutive del Lugano. Impegnati alla BCF Arena contro il Friborgo primo in classifica, Schlegel e compagni perdono 3-2 all’overtime.

Un gol per parte

Nei primi cinque minuti di partita le occasioni latitano e gli unici spunti sono quelli proposti da Sprunger per il Friborgo e da Vedova per il Lugano. La rete dell’1-0 burgundo cade quindi al 06’02’’, quando Marchon, lasciato libero nello ‘slot’, devia alle spalle di Schlegel un disco servitogli da Mottet. La gioia dei friborghesi è però di breve durata. Trascorrono infatti appena 26 secondi e gli ospiti ristabiliscono l’equilibrio: Berra respinge un tentativo di Josephs, Carr si impossessa del ‘puck’ e pesca Arcobello, che va a segno di backhand.

I ticinesi si mostrano più intraprendenti e, dopo i tentativi di Josephs e Herburger, trovano nuovamente la via del gol con Walker al 16’30’’. L’allenatore dei Dragoni Dubé chiama però il ‘coach challenge’ e gli arbitri, revisionata l’azione, annullano la rete del numero 91 bianconero per una chiara situazione di fuorigioco. Il periodo iniziale si chiude sull’1-1.

Il Lugano mette la freccia

Al 01’54’’ della seconda frazione i sottocenerini si portano avanti nel punteggio grazie a Bertaggia, autore di un tocco vincente da sottomisura. Il Lugano insiste e sfiora il terzo gol con un’insidiosa deviazione di Josephs. Oltrepassata la boa di metà partita, gli uomini di McSorley superano senza conseguenze due minuti con l’uomo in meno e beneficiano poi di 55’’ di doppia superiorità numerica, senza riuscire tuttavia a pungere.

Il Friborgo, costretto a rincorrere, si crea invece un’opportunità con Sprunger. La manovra dei burgundi è però distrurbata dalla pressione dei ticinesi, ed è Thürkauf a rendersi ancora pericoloso per gli ospiti. Il secondo tempo regala emozioni fino alla fine: da una parte Schlegel interviene col bastone per fermare Desharnais, e sul ribaltamento di fronte Alatalo perde l’attimo buono per andare al tiro. Dopo quaranta minuti il punteggio è di 1-2.

Marchon manda tutti all’overtime e i Dragoni vincono

In avvio di terzo periodo una bella combinazione sull’asse Carr-Arcobello-Josephs permette a quest’ultimo di concludere da buona posizione. Con il passare dei minuti gli uomini di Dubé alzano il ritmo e, dopo aver sfiorato il gol con Haussener, acciuffano il pareggio al 51’30’’. Il marcatore è Marchon, autore di una doppietta. Il nuovo parziale resiste fino alla terza sirena, complice un palo colpito da Carr negli istanti finali, e la sfida prosegue così all’overtime. Overtime deciso dalla rete realizzata da Mottet al 63’18’’ in situazione di quattro contro tre. I padroni di casa si impongono dunque per 3-2.



Tabellino:

Friborgo-Gottéron-HC Lugano 3-2 ds (1-1) (0-1) (1-0) (1-0)

Reti: 06’02’’ Marchon (Mottet, Desharnais) 1-0; 06’28’’ Arcobello (Carr, Josephs) 1-1; 21’54’’ Bertaggia (Guerra, Thürkauf) 1-2; 51’30’’ Marchon (Sprunger, Desharnais) 2-2; 63’18’’ Mottet (Gunderson, DiDomenico in 4 c. 3) 3-2

Arbitri: Lemelin e Kaukokari (Wolf e Progin)

Penalità: 5x2’ contro Friborgo, 7x2’ contro Lugano

Friborgo: Berra; Gunderson, Jecker; Kamerzin, Chavaillaz; Sutter, Furrer; Marchon, Desharnais, Mottet; Sprunger (C), Schmid, DiDomenico; Rossi, Haussener, Bykov; Bougro, Jobin; Allenatore: Dubé

Lugano: Schlegel; Loeffel, Müller; Alatalo, Riva; Chiesa, Guerra; Wolf; Josephs, ARcobello (C), Carr; Fazzini, Thürkauf, Bertaggia; Morini, Herburger, Boedker; Vedova, Walker, Stoffel; Traber; Allenatore: McSorley

Note: BCF Arena, 8’873 spettatori. Premiati: Marchon e Carr

Gli altri risultati di serata:

Davos-Zugo 1-2

Rapperswil-Berna 2-1 dr

Losanna-Bienne 1-2