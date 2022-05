Lionel Marchand alla Gottardo Arena per due stagioni

L’Hockey Club Ambrì-Piotta ha ingaggiato l’attaccante Lionel Marchand per le prossime due stagioni, con un’opzione in favore del club per un ulteriore anno. Lo comunica la società leventinese

La scheda

Il classe 2001 è cresciuto nel settore giovanile dei Gck Lions, squadra con la quale ha disputato un totale di 77 partite in Swiss League. Nella stagione 2020/2021 Marchand (190cm x 95kg) ha giocato in prestito nella formazione U20 del Timra Ik in Svezia (5 punti in 12 partite), mentre nel campionato appena concluso ha collezionato 27 punti in 45 presenze con i Gck Lions oltre, a 5 partite in National League con la maglia degli Zsc Lions. A livello internazionale, Marchand ha all’attivo una partecipazione al Mondiale U18 e una al Mondiale U20 con la nazionale rossocrociata.