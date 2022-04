La Nazionale ucraina U18 alla Cornèr Arena

La comunità globale dell’hockey su ghiaccio si è attivata per sostenre i giocatori ucraini colpiti, come tutti i loro connazionali, dal conflitto in corso. A questo proposito, l’Hockey Club Lugano comunica che la Nazionale maschile ucraina Under 18 giungerà domani alla Cornèr Arena, in arrivo dalla Repubblica Ceca, e inizierà un campo d’allenamento di dieci giorni (dal 14 al 24 aprile), in preparazione dei Mondiali di categoria. Mondiali che sono in programma ad Asiago dal 25 aprile al 1. Maggio.