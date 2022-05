L’Ambrì-Piotta alla Coppa Spengler

C’è anche l’Hockey Club Ambrì-Piotta tra i club che prenderanno parte all’edizione 2022 della Coppa Spengler. Ricordiamo che negli ultimi due anni il torneo grigionese, al quale avrebbe dovuto partecipare anche la compagine di Cereda, non si è tenuto a causa della pandemia.

La cavalcata biancoblù in campionato

Il comitato organizzatore ha ricordato la recente stagione dell’Ambrì, ribadendo che la squadra ticinese “ha conquistato una spettacolare qualificazione ai pre-playoff”. Un risultato “che non ha entusiasmato solo i suoi appassionati tifosi”. La squadra ticinese, infatti, “ha mostrato ancora una volta ciò che è in grado di realizzare con passione e disponibilità”.