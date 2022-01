L’Ambrì è preda dei Lions

Allungo zurighese

In avvio di terza frazione i padroni di casa approfittano di una penalità chiamata a Isacco Dotti per andare a segno in powerplay con Chris Baltisberger. L’Ambrì non si disunisce e al 50’15’’ trova il punto del 2-2: McMillan mette in mezzo il ‘puck’ e Quenneville lo devia accidentalmente di pattino alle spalle di Kovar. La gioia ticinese è però di breve durata. Trascorrono infatti appena 75 secondi e i Lions rimettono la freccia grazie a Malgin, che fugge in solitaria e batte Conz. Al 54’39’’ ci pensa quindi Pedretti, servito da Hollenstein, a siglare il punto del 4-2. Nel finale c’è spazio ancora per il gol del definitivo 5-2 realizzato da Malgin a porta vuota.