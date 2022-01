L’Ambrì cade a Losanna

L’Ambrì-Piotta torna a mani vuote da Losanna. Malgrado il primo centro in maglia biancoblù di Steve Moses, gli uomini di Cereda vengono sconfitti 3-2 dai romandi.

I vodesi tentano la fuga

Il Losanna sfrutta la prima superiorità numerica del confronto per portarsi in vantaggio al 05’51’’ con Sekac, autore di una deviazione vincente sul tiro dalla linea blu di Gernat. Passano appena 01’28’’ e i padroni di casa raddoppiano: Maillard mette in mezzo il ‘puck’ e Fohrler lo devia involontariamente con il pattino alle spalle di Ciaccio. Ciaccio che a questo punto lascia il posto a Conz.

La reazione dei leventinesi è affidata a Moses, che chiama all’intervento Stephan. Sono poi i vodesi ad andare ancora vicino al gol, ma Gernat non inquadra la porta da posizione favorevole. Nel finale di frazione i biancoblù beneficiano di due powerplay e si costruiscono una bella occasione con Fora. Il parziale però non cambia e il primo periodo si chiude sul punteggio di 2-0.

Distanza immutata

La seconda frazione si apre con un interessante tentativo di Bürgler, la cui conclusione termina a lato di poco. La compagine di Cereda ha poi l’opportunità di giostrare con l’uomo in più sul ghiaccio, ma sono i romandi a rendersi pericolosi in contropiede. Gli ospiti trovano comunque la via del gol, in cinque contro cinque, al 26’32’’. Il marcatore è Zwerger, innescato da una bella giocata di Pestoni.

Dimezzato lo scarto, i sopracenerini hanno anche l’occasione di pareggiare; Moses non riesce però a sfruttare un invitante due contro uno e si resta così sul 2-1. Tocca quindi al Losanna andare nuovamente a segno al 33’57’’: Frick manda in porta Baumgartner, che supera con freddezza Conz. Dopo quaranta minuti il parziale è di 3-1.

Rimonta incompiuta

Dopo un insidioso tentativo di Heim, i leventinesi accorciano le distanze a metà del terzo periodo grazie a Moses, che realizza la sua prima rete in maglia biancoblù risolvendo una mischia davanti a Stephan. Fora e compagni insistono fino alla fine, ma il pareggio non arriva e la sfida termina sul risultato di 3-2 in favore del Losanna.

Tabellino:

Losanna HC-HC Ambrì-Piotta 3-2 (2-0) (1-1) (0-1)

Reti: 05’51’’ Sekac (Gernat, Genazzi, in 5 c. 4) 1-0; 07’19’’ Maillard (Genazzi, Holdener) 2-0; 26’32’’ Zwerger (Pestoni, Grassi) 2-1; 33’57’’ Baumgartner (Frick, Glauser) 3-1; 50’30’’ Moses (Fora, McMillan) 3-2

Arbitri: Hebeisen e Fluri (Stalder e Huguet)

Penalità: 5x2’ contro Losanna; 5x2’ contro Ambrì

Losanna: Stephan; Heldner, Frick (C); Martì, Gernat; Glauser, Genazzi; Krueger; Paré. Fuchs, Sekac; D. Riat, Bertschy, Almond; Baumgartner, Emmerton, Bozon; Jäger, Maillard, Douay; Allenatore: Fust

Ambrì-Piotta: Ciaccio (Conz dal 07’19’’); Fora (C), I. Dotti; Hietanen, Burren; Fohrler, Fischer; Hächler, Z. Dotti; Moses, Regin, Zwerger; Bürgler, Heim, Kneubuehler; Pestoni, Grassi, McMillan; Trisconi, Kostner, Bianchi; Allenatore: Cereda

Note: Vaudoise Arena, 5’555 spettatori. Premiati: Baumgartner e Hietanen

Gli altri risultati di giornata:

Lugano Bienne 2-3

Zurigo-Zugo 0-1 ds