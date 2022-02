Josephs al Lugano fino al 2023

Troy Josephs resterà in bianconero fino al termine del campionato 2022/23. Lo comunica l’Hockey Club Lugano. “Con la sua energia, il suo stile di gioco aggressivo e il suo fiuto del gol (33 partite, 12 gol, 12 assist), il 27enne attaccante canadese è divenuto nel corso della stagione un punto fermo della squadra di Chris McSorley in diversi ruoli, facendosi apprezzare dai compagni, dallo staff tecnico e dal pubblico”, si legge in un comunicato.