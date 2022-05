Jesse Virtanen in biancoblù per una stagione

Dalla stagione 2017/2018 il classe ’91 ha militato nel campionato svedese, dove ha difeso i colori del Färjestad per 4 campionati e dove ha vinto il premio come miglior difensore della stagione 2018/2019, annata nella quale ha totalizzato 52 punti in 66 partite. Jesse si è appena laureato campione svedese con la maglia del Färjestad, mettendo a referto un goal e un assist nella decisiva Gara-7 della finale. Il difensore finlandese in Svezia ha disputato un totale di 243 partite totalizzando 35 gol e 119 assist.