Janne Juvonen resta ad Ambrì

La notizia era nell’aria e lo stesso presidente Filippo Lombardi si era detto fiducioso per la felice conclusione della trattativa: il portiere finlandese Janne Juvonen, grande protagonista del finale di stagione biancoblù, è stato ingaggiato dal club sino al termine della stagione 2022/2023. Un acquisto che farà certamente piacere ai tifosi leventinesi. Proveniente dallo Jokerit Helsinki, il portiere proveniente dalla KHL ha giocato 10 partite con l’HCAP, contribuendo in modo decisivo alla spettacolare rimonta in chiave-pre playoff. Anche per questo motivo, il club ha trovato un accordo per la rescissione del contratto del portiere Damiano Ciaccio che sarebbe scaduto il prossimo anno.