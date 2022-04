Interventi chirurgici per Riva e Müller

Gli interventi

Elia Riva è stato operato a una caviglia, trattata in modo conservativo durante la stagione, e potrà riprendere gli allenamenti a pieno regime nelle prossime settimane. Mirco Müller aveva invece subìto, durante i Giochi Olimpici, un infortunio a un polso che si era poi riacutizzato nel corso delle ultime settimane di regular season. Dopo una valutazione specialistica, “si è deciso di procedere a un intervento chirurgico per il trattamento della lesione presente”, si legge in un comunicato. Per il difensore numero 25, dopo un iniziale periodo di immobilizzazione, sono previste circa sei settimane di riabilitazione prima della ripresa degli allenamenti.