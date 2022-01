Hockey, tre bianconeri e un biancoblù a Pechino

Patrick Fischer ha annunciato martedì la selezione della nazionale svizzera di hockey per le Olimpiadi di Pechino. Dei 25 giocatori selezionati, figurano anche i difensori bianconeri Santeri Alatalo, Mirco Müller e Romain Loeffel, così come il biancoblù Michael Fora. A rappresentare il Ticino nella capitale cinese ci sarà anche l’attaccante dello Zugo Dario Simion.

La squadra si riunirà domenica 30 gennaio presso il centro OYM di Cham per il campo di preparazione per le Olimpiadi. All’ultimo minuto è stata inoltre organizzata un’amichevole contro la squadra canadese, che si sta preparando a Davos. Per ridurre al minimo i rischi in vista di Pechino, il campo di preparazione e la partita si svolgeranno in una bolla, a porte chiuse.