Hockey, la nazionale svizzera sbarca su TeleTicino

La nazionale svizzera di hockey sbarca su TeleTicino! Per la prima volta nella sua storia, l’emittente di Melide trasmetterà in diretta due confronti internazionali della rappresentativa rossocrociata, che in queste settimane sta preparando i Mondiali in programma a maggio in Finlandia.

Da non perdere

Un’occasione unica, resa possibile grazie alla collaborazione con MySports, per poter ammirare i migliori elementi del nostro movimento. Fra loro, in particolare, a richiamare gli occhi degli appassionati di casa nostra saranno i “ticinesi” Fazzini, Loeffel, Fora, Heim, Alatalo,...

Il programma

Il primo appuntamento è fissato per sabato 23 aprile alle ore 15:25. I ragazzi di Fischer per l’occasione sfideranno in amichevole la nazionale tedesca. La seconda partita è invece in cartellone domenica 8 maggio, alle ore 11:55, contro la Repubblica Ceca. Un test questo davvero probante, considerando anche che si tratterà dell’ultima amichevole prima del debutto al campionato iridato. Un’ultima prova generale davvero da non perdere.

“Ne siamo felici”