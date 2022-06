HCL, ecco il quinto straniero

La carriera

Draftato nel 2009 al secondo turno e come primo portiere dell’anno dai New York Islanders, ha esordito in NHL l’08.02.2011. Rientrato in Patria fino al 2014 dove ha difeso i colori prima del KalPa Kuopio, poi dei “suoi” Espoo Blues, si è in seguito distinto come uno dei migliori estremi difensori della KHL, risultando tra i protagonisti della conquista di due titoli nazionali (Gagarin Cup) con lo SKA di San Pietroburgo nel 2015 e nel 2017. Una consacrazione che gli ha aperto le porte al ritorno sul palcoscenico della NHL dove nelle ultime quattro stagioni ha indossato la maglia degli Edmonton Oilers. Mikko Koskinen ha giocato complessivamente in carriera 175 partite di NHL, 261 partite di KHL 135 partite nella Liiga finlandese e 44 partite di AHL.