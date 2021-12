HCAP, rinnovati i contratti di tre giocatori

L’Hockey Club Ambrì-Piotta ha rinnovato i contratti di tre giocatori ticinesi cresciuti nel vivaio biancoblù. Daniele Grassi ha sottoscritto un accordo valido fino al termine della stagione 2025/2026. L’attaccante, classe ’93 e tornato in Leventina nel 2020 dopo 4 stagioni oltre Gottardo, ha giocato 298 partite in National League con la maglia biancoblù collezionando 33 gol e 40 assist.

Isacco Dotti ha rinnovato il suo contratto fino al termine della stagione 2026/2027. Il difensore, classe ’93, in carriera ha disputato 171 partite in maglia biancoblù mettendo a referto 8 gol e 12 assist. Zaccheo Dotti ha invece prolungato il suo accordo con il club fino alla fine della stagione 2025/2026. Zack, alla sua seconda stagione in maglia biancoblù, ha totalizzato 75 presenze in Lega Nazionale A condite da 4 gol e 3 assist.