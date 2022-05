Fischer “taglia” Loeffel e Heim

Niente Mondiale per Romain Loeffel e André Heim. L'allenatore della Nazionale svizzera di hockey su ghiaccio Patrick Fischer ha apportato un ulteriore adeguamento alla sua rosa, dopo la partita persa ieri contro la Repubblica Ceca, e ha deciso di rinunciare sia al difensore dell’Hockey Club Lugano sia all’attaccante dell’Hockey Club Ambrì-Piotta. Oltre a loro due, sono stati “tagliati” anche Noah Rod del Ginevra e Mike Künzle del Bienne. I quattro giocatori rientreranno in Svizzera oggi.

Ultimi preparativi I restanti giocatori e lo staff si sposteranno domani da Stoccolma a Helsinki, dove affronteranno tre intensi giorni di preparazione in vista dell’esordio mondiale, in programma sabato pomeriggio contro l'Italia.

In attesa di altri “Nhlers”?

“La nostra selezione non è ancora definitiva”, ha detto il Direttore delle Squadre Nazionali Lars Weibel. “Stiamo seguendo in particolare gli eventi della Nhl e reagiremo rapidamente a seconda della situazione”. Pertanto, la selezione finale per la prima partita dei Mondiali dovrebbe essere annunciata alla fine della settimana.