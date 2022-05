Elias Bianchi lascia l’Ambri

“Giunto in Leventina sul finale della stagione 2009-2010 con licenza B per dar man forte durante i playout contro il Bienne, dopo essere tornato a Basilea per disputare una seconda intera stagione in serie B, Elias è tornato definitivamente ad Ambrì sul finale di stagione per poi restarci per ben 11 stagioni consecutive”, si legge nella nota. “In questi 13 anni Elias ha disputato 530 partite in biancoblù, di cui 102 da capitano e 113 da assistente, che lo proiettano all’ottavo rango della classifica di tutti i tempi a pari merito con Ivan Gazzaroli. In totale ha realizzato 56 reti e 73 assist in maglia biancoblu”.