È l’Ambrì a sputare fuoco

Nel secondo periodo subito un’occasione per l’Ambrì col palo di Trisconi. Lo imitano Heim e soprattutto Bürgler, che colpisce il secondo ferro per i leventinesi. Quindi, da sdraiato, Fora mette il disco in porta. Brodin ci prova senza successo.

In entrata di terzo tempo è ancora Brodin a cercare la via del gol, ma a trovarla è Sprunger. Insomma botta e risposta tra capitani. Cè ancora tempo per il palo di Bianchi e il gran lavoro di Zwerger, che manda in rete McMillan.