Dove osano le Aquile, il Lugano va in picchiata

Il Lugano, alla ricerca di una difficilissima qualificazione ai playoff, scendeva sul ghiaccio delle Vernets per fare al Ginevra uno scherzetto di carnevale in ritardo. Invece non c’è stato nulla da fare per la squadra di coach McSorley.

Nel primo tempo il Lugano esce alla distanza e si fa preferire, ma a sbloccare il match è il finlandese Vatanen, in power play e contro l’andamento del gioco

Nel secondo terzo, in apertura, palo di Richard per il Ginevra. Il bel Lugano del primo periodo scompare e Filppula, dimenticato dagli avversari, fa 2-0. Altro gol finlandese. In doppia superiorità numerica i bianconeri colpiscono due pali con Carr e dimezzano, in 5 contro 4, con Alatalo. Il tempo si chiude con l’occasionissima ancora di Carr.