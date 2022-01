Derby senza curve: “Amareggiati e delusi”

Abbiamo provato a cambiare le cose – ci ha confidato Werder - dapprima abbiamo chiesto, in tutti i modi, al Cantone di avere una deroga alle restrizioni attualmente in vigore. Quando abbiamo capito che la nostra domanda non sarebbe stata accolta abbiamo coinvolto la Lega, proponendo di spostare la partita ad un’altra data. Per noi il derby è una festa e come tale merita che il maggior numero possibile di tifosi ticinesi possa seguirlo alla pista.