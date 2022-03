Dai Ambrì, sei a -5!

Nel secondo terzo Heim insiste in un’iniziativa personale ed è subito 2-0 per i leventinesi. Juvonen compie un miracolo su tiro di Hügli e difende così il doppio vantaggio dei biancoblù di coach Luca Cereda.

Terzo periodo che comincia con parecchi errori di entrambe le squadre sul ghiaccio. Altra paratona di Juvonen su conclusione di Hügli. Bürgler ha il disco del 3-0, ma Shikin è attento. L’Ambrì tira i remi in barca, il Bienne torna in partita con la rete di Lööv in power play. Ma l’Ambrì non molla e vince l’importantissimo match coi seeländer.