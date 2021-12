Covid, “Sospendiamo il campionato”

L’Ambrì è in quarantena per numerosi casi di Covid-19 fra i suoi giocatori e fra i membri dello staff. In pochi giorni è la seconda squadra del massimo campionato hockeistico svizzero a finire in quarantena: ieri sera si è infatti concluso il periodo di isolamento imposto ai giocatori del Servette. Inoltre, viste anche le nuove misure, particolarmente stringenti, introdotte da lunedì in ambito sportivo, diversi campionati minori di hockey sono stati sospesi almeno fino alla fine di gennaio.

Approfittare della pausa olimpica

L’incertezza, quindi, domina sul mondo dell’hockey rossocrociato e c’è chi si chiede se non sia il caso di prendersi una pausa: “Abbiamo due squadre in quarantena e le nuove regole che limitano le consumazioni alle buvette, che rappresentano una parte importante della cifra d’affari di ogni società sportiva”, premette Filippo Lombardi, presidente dell’Hcap, ospite ieri sera di Matrioska. “Sapendo che comunque in febbraio ci sarà un’interruzione del campionato legata ai giochi olimpici, io suggerirei di “prendere il toro per le corna” e di sospendere il campionato, senza però – precisa Lombardi – interromperlo del tutto, nella speranza di riprenderlo non appena la situazione sanitaria lo permetterà”.

Reazioni miste

Nel concreto, per recuperare il ritardo che si creerebbe, Lombardi suggerisce di estendere il campionato di alcune settimane o di concluderlo “a ritmo più serrato”. Il presidente della società leventinese ne ha già parlato con alcuni colleghi all’interno della National League, ma non tutti hanno apprezzato la proposta. “È importante che si arrivi a una soluzione condivisa dalla Lega, le decisioni a macchia di leopardo non portano a nulla”, conclude il numero uno dell’Hcap.