Le strade dell’HCAP e di Brandon Kozun si separano. Il club leventinese comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con l’attaccante. Durante la sua permanenza in Leventina, Kozun ha collezionato 24 presenze, mettendo a referto 3 gol e 6 assist. Il club leventinese ringrazia Brandon per il suo impegno e gli augura buona fortuna per il suo futuro.