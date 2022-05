Ancora una vittoria per la Svizzera

La Svizzera piega anche la Slovacchia. Impegnati nella quarta partita del girone dei Mondiali finlandesi, i rossocrociati si impongono per 5-3 e salgono così a quota 12 punti.

La cronaca

Tempo 52 secondi e la Svizzera si porta subito in vantaggio con Malgin, a segno in inferiorità numerica. La reazione slovacca è affidata a Roman, che al 10’33’’ sigla l’1-1. Nel periodo centrale gli uomini di Fischer si portano nuovamente avanti nel punteggio con Egli, ma vengono ripresi da Slafkovsky. La rete di Meier consente comunque agli elvetici di andare alla seconda pausa sul punteggio di 3-2. Nel terzo conclusivo capitan Hischier firma il punto del 4-2 che sembra chiudere la contesa. Ci pensa invece Takac ad accorciare le distanze. Negli istanti conclusivi, il gol di Herzog a porta vuota sancisce il definitivo 5-3 in favore della Svizzera.