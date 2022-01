Ambrì, Zwerger e Kneubuehler prolungano

Arrivato in Leventina nella stagione 2017/2018 in provenienza dagli Everett Silvertips in WHL, lega nella quale ha disputato complessivamente 282 partite e incamerato un totale di 96 gol e 120 assist, il classe ’96 ha collezionato 241 presenze in maglia biancoblù condite da 65 gol e 108