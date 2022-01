Ambrì, tre punti nell’Emmental

L’Ambrì-Piotta vede i preplayoff. La compagine di Cereda si impone 4-0 in casa del Langnau e aggancia il Berna al decimo posto della graduatoria (con una partita in più).

Ambrì avanti

I biancoblù si fanno vedere per primi in attacco con Grassi, che impegna Punnenovs al quarto minuto. A metà frazione i tigrotti si affacciano invece dalle parti di Conz e sono Weibel e Petrini ad andare al tiro. L’equilibrio viene quindi spezzato al 10’03’’, quando una conclusione (deviata) di Zaccheo Dotti consente all’Ambrì di portarsi in vantaggio. I ticinesi insistono, creano e al 17’05’’ raddoppiano grazie a Moses, pescato nello ‘slot’ da Regin. Il periodo iniziale si chiude sul parziale di 0-2.

Il punto di Grassi

Nel secondo periodo i bernesi premono alla ricerca del gol che permetterebbe loro di riaprire la contesa, forti anche di due superiorità numeriche. Conz però è attento e vanifica tutte le incursioni avversarie. I leventinesi, dal canto loro, si rendono pericolosi in contropiede. E al 35’00’’ ci pensa Grassi a siglare il terzo punto di serata per i sopracenerini, impossessandosi di un disco vagante e spedendolo alle spalle di Punnenovs. Dopo quaranta minuti il punteggio è di 0-3.

Arriva il poker

Nel terzo tempo Bürgler impiega solo 22 secondi per realizzare, in powerplay, la rete del definitivo 4-0 in favore dell’Ambrì. I biancoblù torneranno in pista domani sera per affrontare il Davos alla Gottardo Arena.

Tabellino:

SC Langnau Tigers-HC Ambrì-Piotta 0-4 (0-2) (0-1) (0-1)

Reti: 10’03’’ Z. Dotti 0-1; 17’05’’ Moses (Regin) 0-2; 35’00’’ Grassi (Hietanen) 0-3; 40’22’’ Bürgler (in 5 c. 4) 0-4

Arbitri: Piechaczek e Dipietro (Altmann e Urfer)

Penalità: 4x2’ contro Langnau; 3x2’ e 20’ + penalità di partita (Zwerger) contro Ambrì

Langnau: Punnenovs; Schilt, Erni; Aeschbach, Leeger; Weisskopf, Grossniklaus; Guggenheim; Weibel, Diem, Pesonen; Petrini, F. Schmutz, Sturny; Langenegger, Berger (C), Loosli; Schweri, Salzgeber, Lapinskis; Schärz; Allenatore: Sarault

Ambrì-Piotta: Conz; Fora (C), I. Dotti; Hietanen, Burren; Fohrler, Z. Dotti; Fischer; Moses, Regin, McMillan; Bürgler, Heim, Kneubuehler; Pestoni, Grassi, Zwerger; Incir, Kostner, Bianchi; Trisconi; Allenatore: Cereda

Note: Ilfishalle, 4’612 spettatori. Premiati: Leeger e Conz

Gli altri risultati di serata:

Ajoie-Zugo 3-6

Berna-Friborgo 0-3

Bienne-Zurigo 2-3 dr

Davos-Losanna 3-4

Rapperswil-Ginevra-Servette 2-1 dr