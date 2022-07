Ambrì, già venduti 4’000 abbonamenti

L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica che ad oggi sono stati venduti più di 4’000 abbonamenti per la stagione 2022/2023. L’obiettivo della società è di raggiungere i 5’000 tesserati per l’inizio della stagione.

Stop alle richieste di abbonamenti spalti Nello stesso comunicato si informa che il club bianco-blu è impossibilitato ad evadere nuove richieste di abbonamenti spalti e che di conseguenza saranno considerate solo le richieste pervenute entro lunedi 18 luglio 2022. Inoltre, i posti in tribuna le cui fatture non sono state saldate saranno liberati a favore di nuovi richiedenti.

Le tessere arriveranno nelle case dei tifosi biancoblù in tempo per l’amichevole in programma sabato 27 agosto contro gli Eisbären Berlin alla Gottardo Arena.