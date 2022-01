Ambrì, con lo Zugo arriva un punto

Un ottimo avvio per l’Ambrì

I padroni di casa impiegano solo 01’29’’ a portarsi in vantaggio con Bürgler, a segno in backhand. Nella prima frazione gli uomini di Cereda beneficiano di otto minuti di superiorità numerica ma, malgrado le opportunità create, non riescono ad andare a segno in powerplay. L’occasione migliore capita a Pestoni, che centra il palo. Ci pensa comunque lo stesso top scorer ticinese a siglare il punto del 2-0 a 16 secondi dalla prima pausa.