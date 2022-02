Altre due leggende nella Hall of Fame dell’HCL

Dopo Alfio Molina, Bernard Côté e Bruno Rogger - entrati a far parte della Hall of Fame dell’Hockey Club Lugano nel gennaio del 2020 - la società bianconera celebrerà a breve altri due giocatori che hanno lasciato un segno indelebile nella sua storia. Si tratta di Silvano Corti e di Andy Ton.

La Hall of Fame, ricorda il club in una nota, è destinata ad accogliere nel tempo giocatori, allenatori, dirigenti e persone che hanno contribuito a scrivere pagine memorabili e che hanno entusiasmato i tifosi. In occasione della partita di campionato alla Cornèr Arena di venerdì 25 febbraio contro i campioni svizzeri dello Zugo, il club onorerà con questo prestigioso riconoscimento due giocatori che, in epoche profondamente diverse tra loro, hanno contrassegnato la storia del club. Di seguito i dati più significativi di Silvano Corti e Andy Ton.