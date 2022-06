Al via la campagna rinnovo abbonamenti HCL

È partita oggi la campagna per il rinnovo degli abbonamenti all’Hockey Club Lugano in vista del campionato 2022/23 alla Cornèr Arena.

I tesserati della stagione 2021/22 hanno infatti ricevuto l’attesa busta nelle loro bucalettere, come comunica la società bianconera in una nota stampa.

Pur consapevole dei suoi limiti d’infrastruttura rispetto ad avversari che vivono un contesto economico migliore e di un budget sportivo da gestire in modo oculato, l’Hockey Club Lugano ha infatti nella sua anima il desiderio di non fermarsi a piangere, di lanciare il proprio guanto di sfida e l’ambizione di sognare.

La documentazione inviata con la polizza per il rinnovo dell’abbonamento, da versare entro il prossimo 31 luglio, presenta anche le due significative novità della stagione 2022/23 alla Cornèr Arena: la possibilità di accedere e circolare liberamente tra i diversi settori della Cornèr Arena secondo il principio del “ferro di cavallo” per favorire l’aggregazione sociale, la condivisione delle emozioni della partita con amici e parenti e la fruizione di nuovi servizi di ristorazione e la nuova carta “Ti vogliamo con noi” che sarà inviata agli abbonati in agosto insieme alla tessera e sulla quale sarà caricata, pronta per l’utilizzo in ogni punto vendita del club (Segretariato HCL, Club’41, casse e buvettes della pista, Shop’41), la ricompensa del 10% per ogni nuovo abbonato presentato al club.