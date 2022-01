I bianconeri giocheranno a Porrentruy martedì 18 gennaio il recupero della partita non disputata lo scorso 2 gennaio a causa della quarantena della squadra ticinese. Quest’ultima giocato la sua ultima partita lo scorso 23 dicembre (battuto 5-1 in casa il Losanna). Carr e compagni torneranno in pista mercoledì prossimo alla Corner Arena contro lo Zurigo.