Hicham Mahou bianconero fino al 2026

La Direzione della F.C. Lugano SA comunica l’ingaggio con un contratto quadriennale di Hicham Mahou (2 luglio 1999). Il 23enne francese di origini marocchine ha disputato la scorsa stagione di Super League con il Losanna, club al quale era approdato con la formula del prestito nel gennaio 2021. Con i vodesi Mahou ha totalizzato 54 presenze, impreziosite da 4 gol e 7 assist. “Laterale dalle spiccate doti offensive - si legge nella nota - formatosi in Francia nelle file del Nizza, Mahou è un esterno polivalente in grado di coprire tutta la fascia”.

Per il direttore sportivo dell’FC Lugano Carlos Da Silva, “Mahou può giostrare in tanti ruoli sulle corsie laterali, in chiave offensiva. È molto rapido, forte nell’uno contro uno. La sua duttilità offre al nostro tecnico Mattia Croci-Torti la possibilità di variare sistema di gioco”.