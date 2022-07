HCAP, tre giocatori fermi in infermeria

André Heim si è infortunato alla parte bassa della schiena durante i test fisici del prospect camp della Nazionale e ha dovuto abbandonare il ritiro. Il club leventinese comunica che lo staff medico valuta giornalmente le condizioni del giocatore per determinare i tempi di recupero. Heim dovrebbe stare lontano dal ghiaccio per una decina di giorni al massimo.

Stefan Müller è stato operato settimana scorsa all’anca sinistra per risolvere in maniera definitiva i problemi fisici che lo hanno accompagnato durante l’ultima stagione. Il giocatore, che verrà operato all’anca destra il 15 settembre, dovrebbe tornare a disposizione di Cereda per l’inizio del 2023.