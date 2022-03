Gut-Behrami terza nel Super G

Nuovo podio per Lara Gut-Behrami, il quinto della stagione in Coppa del Mondo. La ticinese si è piazzata terza nel Super G di Lenzerheide (+0’’88). A vincere la gara la francese Romane Miradoli, al suo primo successo in carriera, mentre al secondo posto l’americana Mikaela Shiffrin (+0’’38), che ha allungato nella generale su Petra Vlohva (15a). La Coppa di specialità va invece all’italiana Federica Brignone (nona al traguardo), che l’ha conquistata matematicamente prima ancora di scendere in pista. Prima di lei è infatti finita fuori l’unica altra atleta che poteva contendergliela, l’italiana Elena Curtoni.