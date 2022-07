Finale A per il quattro senza leggero maschile

Al termine della seconda giornata dei mondiali varesini la Svizzera può vantare già un posto nella finale A grazie al quattro di coppia pesi leggeri maschile U23 formato da Tommaso Fassone, Dorian Rosenberg, Cedric Payer e Tobia Fürholz. L’armo rossocrociato vincendo la propria batteria si così assicurato un posto nella finale A in programma nella giornata di venerdì. In semifinale troviamo la singolista Aurelia Maxima Janzen, il doppio maschile di Yannick Raschle e Shamall Suero Santana e il peso leggero Gian Struzina , quest’ultimo in virtù del primo posto ottenuto nel ripescaggio. Passa ai quarti di finale il singolista élite Bojan Reuffurth, secondo in eliminatoria, preceduto unicamente dal fuoriclasse bulgaro Emil Nekov, campione europeo e mondiale in carica. Un posto nelle semifinali è sicuramente alla sua portata.

Dovranno per contro passare agli esami di riparazione il doppio élite di Olivia Negrinotti e Thalia Ahumada. Splendida la loro gara, portata a termine in terza posizione, alle spalle di Gran Bretagna e Canada, grandi favorite al podio. In semifinale passano i primi due equipaggi. Poca fortuna per la singolista “leggera” Aline Schwyzer, giunta terza nel ricupero, preceduta dalla britannica Olivia Batt e dall’argentina Julieta Gonzales Ricciuti, staccata di 1”15. Anche in questo caso passavano alle semifinali le prime due classificate. La Schwyzer dovrà quindi accontentarsi di un posto nella finale C o D.