FC Lugano, Mellini nuovo responsabile della comunicazione

Da maggio Marzio Mellini assumerà la funzione di “Head of Media & Communications”. Tra le sue mansioni principali, lo sviluppo della strategia di comunicazione del club e la gestione dei rapporti con i media. Lavorerà a stretto contatto con le figure di riferimento della società, per la quale fungerà anche da portavoce.

Classe 1970, Marzio Mellini ha maturato una lunga esperienza nell’ambito del giornalismo sportivo, con particolare riferimento al calcio. Formatosi nell’allora Giornale del Popolo, per 18 anni è stato alle dipendenze de laRegione, dapprima in veste di giornalista responsabile del calcio, poi di caporedattore (dal 2013). In veste di inviato, ha sempre seguito da vicino il campionato svizzero e partecipato a Campionati del mondo ed europei al seguito della Nazionale rossocrociata. È vicepresidente dell’Associazione Ticinese Giornalisti Sportivi (ATGS), nonché membro del Comitato centrale dell’Associazione svizzera Sportpress.ch.

Lo sport è il filo conduttore anche della sua vita privata: Marzio Mellini è stato commissario tecnico del Tennis Club Locarno per 23 anni. Dallo scorso settembre è co-presidente della Nuoto Sport Locarno. “Sin dall’inizio ho classificato questo ruolo come molto importante. È anche per questo motivo che ci siamo presi tutto il tempo necessario per valutare bene la nostra scelta. Siamo felici di aver individuato in Marzio una persona con una grandissima esperienza e che conosce bene non solo il mondo mediatico e sportivo ticinese ma quello di tutta la Svizzera. Lo accogliamo con entusiasmo nel nostro team”, ha commentato il Vicepresidente e CEO dei bianconeri Martin Blaser.