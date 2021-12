Noè Ponti vince l’argento ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi. Il ticinese ha conquistato la medaglia nella finale dei 200 metri delfino. Ma non solo, il giovane ha anche firmato il nuovo record svizzero in 1’49’’81. Noè Ponti, già medaglia di bronzo delle Olimpiadi di Tokyo, è stato preceduto solo dall’italiano Alberto Razzetti (1’49’’06).