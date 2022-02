Doppietta svizzera nella combinata

Giornata di gloria per lo sci rossocrociato. Autrice di una splendida manche nello slalom, Michelle Gisin si è messa al collo la medaglia d’oro nella combinata, bissando il successo ottenuto quattro anni fa a PyeongChang. Ma non è finita: Wendy Holdener è infatti arrivata alle spalle della connazionale, conquistando l’argento. Bronzo infine per l’italiana Federica Brignone.